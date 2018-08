Loano: tutto pronto per la serata finale di “Miss Riviera delle Palme”

Loano. A Loano è ormai tutto pronto per la terza edizione di “Miss Riviera delle Palme”, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e in programma domenica 26 agosto alle 21 nei Giardini Nassiriya sulla passeggiata a mare.

La serata finale sarà anticipata da una piccola “sfilata” che si terrà nel pomeriggio di sabato 25 agosto quando le ragazze, a bordo di alcune auto messe a disposizione dalla concessionaria Automare, sponsor della manifestazione, visiteranno le attività commerciali che hanno contribuito all’organizzazione del concorso.

Durante il pomeriggio, poi, le 15 finaliste del concorso saranno protagoniste di alcuni servizi fotografici in varie zone della città. Alle 21 si entrerà nel vivo. Le aspiranti miss saranno le protagoniste di cinque sfilate in intimo, abito elegante e costume da bagno indossando le ultime proposte dei negozi Yamamay, Aswell, Loreley, Epta e Ottica Berto. Trucco e acconciature sono a cura del salone Impronte. La serata sarà arricchita dagli interventi del cabarettista Renzo Sinacori, della danzatrice Maria Celeste Fameli Mathieu, dei giovanissimi cantanti Marco Ingrao e Corinna Parodi, del maestro Roberto Sinito, dell’attore Simone Torterolo, della “crew” di Gymnica Loano e Hip Hop Blown Out. Conduce la serata Stefania Vivoli.

Oltre al titolo di “Miss Riviera delle Palme” verranno assegnate altre tre fasce: Miss Eleganza, Miss Bikini, Miss Comunicazione. Verrà eletta anche “Miss Team Adozione Pappe”, che sarà la “rappresentante” del Team Adozione Pappe, associazione loanese che aiuta gli animali in difficoltà. Durante la serata, poi, verranno anche consegnate due borse di studio per la danza. Altra novità di quest’anno è la selezione della giovane che interpreterà la Principessa Doria, la regina del CarnevaLoa insieme alle tre maschere ufficiali di Puè Pepin, Capitan Fracassa e Beciancin. I quattro personaggi sfileranno, il prossimo anno, insieme ai carri allegorici in occasione delle due giornate del carnevale invernale e durante la serata del “CarnevaLoa Summer Edition” di fine luglio.

Quest’anno il concorso organizzato dall’associazione presieduta da Agostino Delfino puuò contare su un’altra “gustosa” novità: la gelateria Crem Glassè, infatti, ha creato un esclusivo gusto ai petali di rosa dedicato proprio alle miss. E’ ancora possibile accedere alla fase finale di “Miss Riviera delle Palme” partecipando all’ultima semifinale in programma venerdì 24 agosto alle 21 presso il ristorante dello Skating dei Stonati di viale Libia. Le quattro ragazze che verranno selezionate andranno ad aggiungersi alle altre 11 finaliste già individuate nelle precedenti serate di selezione. Hanno contributo alla serata: il supermercato Conad, il Pet Store Conad e la Parafarmacia Conad del centro commerciale “Il Ponte” di Toirano; Fondocasa; Crem Glassè; Idraulica Bloise; A fugasseria de Loa; Loano Chiavi; La Casa del Pesto; la concessionaria Automare; Rose Rosse; Calderalo; Tecnotenda; Rb Corse; il ristorante-pizzeria “Su da Dos”; la pescheria “Le cose buone”, Celeste Immobiliare; Kaos.