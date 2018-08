Loano. Da martedì 21 a venerdì 24 agosto a Loano si svolgerà 67^ edizione della sagra gastronomica della parrocchia San Pio X che anche quest’anno accanto alla buona cucina propone, giovedì 23 agosto, la gara podistica non competitiva Run San Pio.

La corsa individuale, maschile e femminile, è organizzata in collaborazione dell’Avis Loano e gode del patrocinio dei Comuni di Loano e Borghetto Santo Spirito e si propone di promuovere la sagra e di sensibilizzare le persone alla donazione del sangue. La gara prenderà il via alle 19 su un tracciato di 6 chilometri che si svilupperà su un percorso che andrà a toccare le seguenti vie: via Amilcare Ponchielli, via Giosuè Carducci, via Francesco Petrarca, via Grazia Deledda, via Giovanni Pascoli, via Luigi Pirandello, via Tarquato Tasso, via Ugo Foscolo, via dei Prigliani, via Magenta, via Giudo Gozzano, via Dante Alighieri, via Tagliamento, via IV Novembre, via Montello, via delle Fornaci (lato i Pozzi e lato area camper), via Montello, sconfinerà a Borghetto Santo Spirito in via Madonna degli Angeli (con un tratto di 500 metri di sterrato) e in via Dolomiti per poi tornare a Loano in via dei Prigliani, via Varese, via Cremona, via Como, piazza don Giovanni Folci, via Amilcare Ponchielli per terminare alla parrocchia San Pio X. Quest’anno è stato creato anche un tracciato più breve da 2 chilometri per bambini e famiglie. Il percorso seguirà via Amilcare Ponchielli, via Giosuè Carducci, via Francesco Petrarca, via Grazia Deledda, via Giovanni Pascoli, via Luigi Pirandello, via Tarquato Tasso, via Ugo Foscolo, via Bergamo e terminerà in via Ponchielli presso la parrocchia.

La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone di ogni età. I bambini con età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto. Saranno premiati i primi 3 uomini e 3 donne assolute e il primo uomo e donna della classifica delle categorie SM10, SM15, SM20 SM30, SM40 SM50, SM60 SM70 e SF10, SF15, SF20, SF30, SF40, SF50, SF60, SF70. L’iscrizione alla gara ha il costo di 1 euro.

I proventi saranno destinati alla missione di Chaehom in Thailandia. Chaehom è una vastissima area che si estende su tre distretti della provincia di Lampang: Chaehom, Muangpan e Wangnua nel nord della Thailandia. I missionari si prendono cura di 46 villaggi (dei circa 300 totali) su un territorio esteso più di 3 mila chilometri quadrati e una popolazione di circa 80 mila abitanti. Sul territorio della missione ci sono sei gruppi etnici e culturali diversi, ciascuno con una sua lingua e tradizioni religiose. Un pluralismo di etnie e culture che sono una grande ricchezza culturale ed umana.

La missione promuove un programma di recupero per i fumatori di oppio, di aiuto alle scuole dei villaggi più periferici e abbandonati (sostiene la scolarità in loco di circa 600 bambini di famiglie povere), di borse di studio e di formazione dei giovani. Per quanto riguarda la sagra, patrocinata dal Comune di Loano, gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle 19. Si potrà scegliere tra pasta al pesto e alla marinara, ravioli, cinghiale, fritto misto, carne alla piastra e frittelle di mele. Il buon vino e la musica accompagneranno la cena. Martedì 21 agosto l’incasso della vendita delle torte sarà devoluto all’Associazione Down Savona Onlus.