Loano, sorpreso a spacciare: su di lui pende un ordine di carcerazione, arrestato

Loano. E’ stato sorpreso a Loano a cedere una dose di hashish ad un’altra persona e per questo la polizia lo ha fermato. Dai successivi controlli è poi emerso che il pusher, un ventiseienne di origine magrebina era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento continuato in concorso. Per questo il nordafricano è stato arrestato, ma ipoliziotti lo hanno anche denunciato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è svolta nel corso di un servizio straordinario che ha interessato le zone di Pietra Ligure e Loano ed al quale hanno preso parte i poliziotti della Squadra Mobile, della Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova e delle Polizie Locali.

Nel corso del servizio, sono state, inoltre, identificate una cinquantina di persone, controllati oltre cento veicoli e tre esercizi pubblici. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni, anche in altre località della provincia.