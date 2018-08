Loano. Sarà presto oggetto di un importante intervento di restyling la traversa che, da corso Europa, conduce al sottopasso ferroviario che porta sulla via Aurelia a Loano.

Lunedì 27 e martedì 28 agosto la ditta incaricata dal Comune procederà con la rimozione dei pini che decorano la strada che passa accanto alle scuole Valerga. Contemporaneamente, avverrà la pianatumazione di nuovi platani. La settimana successiva, cioè lunedì 3 settembre, lungo la stessa traversa verrà steso un nuovo manto d’asfalto e verrà risistemato il pavimento in “sanpietrini” del marciapiede adiacente all’istituto scolastico.

“Questa traversa – spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore ai lavori pubblici Remo Zaccaria – costituisce un passaggio importantissimo per la viabilità del centro cittadino in quanto consente di raggiungere rapidamente l’Aurelia anche quando i passaggi a livello sono abbassati. Purtroppo, nel corso del tempo le radici dei pini presenti in zona hanno gradualmente sollevato l’asfalto, che ora presenta numerosi bozzi e spaccature e quindi è una fonte di potenziale pericolo per gli utenti della strada, specialmente per i conducenti di bici e ciclomotori. Già due anni fa eravamo intevenuti per cercare di risolvere la situazione. I lavori che prenderanno il via tra qualche giorno hanno proprio l’obiettivo di eliminare definitivamente questi rischi”.

Durante i lavori, la normale viabilità e l’accesso ai box presenti in zona sarà garantita dall’altra traversa parallela che si trova sul lato di levante.