Loano. Una via a senso unico che però viene utilizzata come se fosse a doppio senso un può troppo frequentemente. E’ quello che succede secondo la segnalazione di un residente in via Pirandello a Loano.

L’abitante della zona (che ha allegato alla sua segnalazione anche alcune fotografie a supporto della sua tesi) denuncia una situazione di pericolo: “Ci sono automobilisti che percorrono costantemente la via in contromano e non si tratta di turisti che non conoscono la zona” spiega.

Foto 3 di 3





Il residente ha già segnalato più volte la problematica al Comune e ai vigili, ma, – sostiene – “senza risultato”. “Purtroppo ancora l’altro giorno ho chiamato il centralino della municipale perché ho rischiato di scontrarmi con un veicolo che procedeva nella direzione vietata. E’ una situazione pericolosa e non basta venire a controllare qualche volta” conclude l’autore della segnalazione.

“Abbiamo già ricevuto questa segnalazione – conferma il comandante della polizia locale, Gianluigi Soro – e sebbene con fatica, dato il superlavoro estivo, siamo già intervenuti alcune volte con alcuni agenti per verificarla. In effetti abbiamo colto in flagrante alcuni veicoli, quindi il malcostume esiste. Il problema è che non abbiamo la possibilità di presidiare costantemente la via. Telecamere? Non servirebbero a nulla – conclude – perchè questa è un’infrazione per cui non è prevista la contestazione differita, l’auto va fermata immediatamente”.