Loano, la Croce Rossa cerca 4 giovani per il Servizio Civile Nazionale

Loano. Considerata sia la valenza educativa/formativa del Servizio Civile Nazionale che l’opportunità di crescita personale e professionale dei giovani avviati, la Croce Rossa Italiana – da sempre attenta e vicina ai giovani e alle loro esigenze – ha voluto investire nell’organizzazione di un Servizio Civile Nazionale strutturato e in grado di garantire ai giovani quell’occasione utile per vivere esperienze formative e acquisire valori e principi spendibili anche dopo la conclusione dell’anno di Servizio.

La durata del servizio è di dodici mesi, l’impegno dei volontari è di 30 ore settimanali. Ai volontari spetta un rimborso spese mensile di 433,80 € corrisposto direttamente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

Possono presentare domanda i cittadini italiani o stranieri in regola con i documenti di soggiorno che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Per informazioni contattare direttamente il comitato della Croce Rossa di Loano in Piazza Aicardi 5 (via Aurelia fronte Coop) preferibilmente al mattino, chiamare al ‭019-669085‬ o inviare una mail a loano@cri.it.