Loano, investimento pedonale in corso Roma: ferita una bambina 

Loano. Grave investimento pedonale, alle 12,30, in centro Loano, in corso Roma, nei pressi del lungomare. A rimanere coinvolta una bambina di appena 4 anni che, per cause ancora da accertare, è stata investita da una macchina.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la piccola si trovava in compagnia della madre e del padre, ma all’improvviso si sarebbe allontanata, sottraendosi al controllo dei genitori e attraversando la strada, senza accorgersi del sopraggiungere della vettura, che, nonostante procedesse a velocità contenuta, l’ha urtata.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dell’ambulanza di Pietra Soccorso e dell’automedica del 118.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la piccola, che è rimasta comunque cosciente, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.