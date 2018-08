Loano, gli allievi del Vocal Camp di Danila Satragno live in Orto Maccagli: conduce Elena Ballerini

Loano. Venerdì 3 e sabato 4 agosto lo spazio culturale di Orto Maccagli a Loano sarà la cornice delle performance live dei partecipanti alla quarta edizione del Vocal Camp, il seminario organizzato dalla cantante jazz e vocal-coach Danila Satragno insieme allo staff di Vocal Care.

Il Vocal Camp si svolge dal 1^ al 4 agosto a Cairo Montenotte ed è rivolto a giovani di tutte le età desiderosi di perfezionare l’uso della voce e di approfondire le proprie competenze in diversi ambiti del canto: dalla scrittura alla “recording session”, dalla presenza scenica al “taping”, con un’attenzione particolare al repertorio e alla cura della performance live.

“Grazie all’ospitalità della scuola penitenziaria di Cairo Montenotte e del suo direttore Vito Cutrera – spiega Danila Satragno – abbiamo potuto allestire un vero e proprio camp, simile a quelli americani, frequentando il quale i ragazzi hanno potuto fare un’autentica full immersion nel mondo del canto e della musica ed incontrare grandi personalità del mondo dello spettacolo. Ogni giorno i nostri allievi svolgono esercizi fisici, con attività di risveglio muscolare ogni mattina, e frequentano lezioni di canto e igiene vocale, di gestione delle emozioni di autorato. Inoltre, ogni sera è in programma un’esibizione dal vivo. Il 2 agosto alle 21.15 saremo al Palazzo di Città di Cairo Montenotte per una serata di duetti canori condotta dalla conduttrice Rai Elena Ballerini. Il 3 e 4 agosto, invece, saremo a Loano. Durante queste due altre serate, Elena sarà non soltanto conduttrice ma anche nostra ospite in veste di interprete”.

Nelle due serate di Loano, le performance dal vivo promosse dall’assessorato a turismo e cultura del Comune di Loano prenderanno il via alle 21.

Nel corso degli anni il Vocal Camp ha permesso a tanti giovani dotati di mettersi in luce: “Molti dei nostri ragazzi si sono distinti in programmi quali ‘The Voice’ o X-Factor. Due di loro, il genovese Andrea Corona e la cairese Francesca Varaldo, hanno anche potuto frequentare un seminario al Cet, la scuola per cantautori di Mogol. Altri ragazzi hanno ottenuto la borsa di studio messa a disposizione con grande generosità da Annalisa Scarrone”.

Il Vocal Camp nasce da un’idea di Danila Satragno e si svolge sotto la direzione artistica e logistica di Chiara Cattaneo. Le lezioni sono curate da professionisti del settore: Lucia Frattini, Roberta Barberi, Andrea Papazzoni, Arianna Mereu e Giovanni Pastorino. Nelle scorse edizioni il Vocal Camp ha avuto come ospiti Manuel Agnelli e Mogol: quest’anno, invece, ci saranno il giornalista Massimo Cotto; Davide Simonetti, autore di Annalisa Scarrone; Rodrigo, producer di X-Factor 11 per il team di Manuel Agnelli di cui la stessa Daniela Satragno era vocal-coach.

Danila Satragno è una tra le più affermate cantanti jazz italiane, musicista raffinata e ricercata Vocal Coach. Nella sua lunga carriera ha collaborato artisticamente con grandi nomi tra cui Fabrizio De André, Uri Caine, Stefano Bollani, Rossana Casale, Mango, e professionalmente con Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Annalisa Scarrone, Red Canzian, Roby Facchinetti, Biagio Antonacci, Arisa, Giusy Ferreri, Mario Biondi, Manuel Agnelli, Vinicio Capossela, Franco Fasano, Gabriele Parpiglia di RTL 102.5, Roberto Re e molti altri. Di recente, è stata vocal coach nel tour 2018 di Jovanotti.

Diplomatasi in pianoforte principale al conservatorio “N. Paganini” di Genova e in musica jazz al conservatorio “A. Boito” di Parma è docente di canto jazz presso il conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e al conservatorio “Paganini” di Genova. Insegnante di canto jazz alla Duke University in North Carolina (USA) è direttore artistico degli istituti On Stage Music School di Savona e Albenga e membro del Comitato Esecutivo “Fondazione Q” di Red Canzian per la promozione di nuovi talenti. La sua lunga esperienza di Vocal Coach per professionisti e per giovani talenti l’ha portata a elaborare l’esclusivo metodo Vocal Care, che lei stessa insegna in Italia e all’estero.