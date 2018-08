Loano, donna azzannata da un cane: portata al Santa Corona

Loano. Una donna di circa 60 anni è stata soccorsa questa mattina a Verzi dopo essere stata azzannata da un cane.

Secondo quanto riferito dai soccorritori l’animale non apparteneva alla donna, C.G., residente a Loano, ma a un’altra persona. Si tratterebbe di un pitbull che, per cause ancora da chiarire, l’ha morsa all’avambraccio destro.

La donna è stata subito soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Loano ed è stata portata all’ospedale Santa Corona in codice giallo.