Loano, alla Notte Rosa premiato il funzionario dell’ufficio Cultura Marta Gargiulo

Loano. Venerdì 10 agosto, in occasione della “Notte Rosa”, la manifestazione organizzata in collaborazione con “Telefono Donna”, il centro anti violenza della provincia di Savona che si occupa di donne vittime di violenza, il funzionario dell’ufficio cultura del Comune di Loano Marta Gargiulo ha ricevuto dagli organizzatori uno speciale riconoscimento per “l’aiuto che ci fornisce ogni anno e senza il quale non sarebbe possibile organizzare la nostra Notte Rosa”.