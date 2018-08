Loano, al Giardino del Principe lo spettacolo “E’ tutto un recito” di Biagio Izzo

Loano. Proseguono gli appuntamenti dedicati al cabaret del Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna. Giovedì 16 agosto alle 21 Biagio Izzo porterà in scena sul palco dell’arena estiva del Giardino del Principe il suo spettacolo dal titolo “E’ tutto un recito”.

Biagio Izzo nasce come attore comico di cabaret, con grandi collaborazioni con interpreti napoletani di tradizione come Benedetto Casillo, Rosalia Maggio e Giacomo Rizzo. Approda con grande successo a teatro con lo spettacolo “Ugo”, insieme a Marina Suma, per poi iniziare a lavorare anche in televisione.

Biagio Izzo coniuga la Tv con il cinema e si contraddistingue come uno degli attori comici più brillanti dell’ultima generazione. Al Dreams Festival tornerà al suo primo amore, il teatro, per avere ancora quella “scossa di adrenalina che il pubblico dal vivo sa dare”.

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, che è aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23.30 (al sabato sera chiusura alle 24); per informazioni contattare il numero 019 675848 o inviare una mail a mondadoriloano@gmail.com.