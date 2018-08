Albenga. Teatro Pubblico Ligure ha vinto il Premio Festivalmare 2018 per l’attività svolta con STAR – Sistema Teatri Antichi Romani che ha visto protagonista anche la città di Albenga.

“Siamo orgogliosi che le Città di Albenga, Luni e Ventimiglia abbiano vinto il Premio Festivalmare 2018 per gli spettacoli realizzati nei teatri ed anfiteatri romani. Teatro Pubblico Ligure, con il sostegno di Regione Liguria, è stata a fianco delle Amministrazioni e del Polo Museale della Liguria e della Sovrintendenza della Liguria, ideando e realizzando il progetto ‘STAR – Sistema Teatri Antichi Romani’ nei siti archeologici della Liguria, promuovendo la conoscenza del territorio attraverso la cultura” spiega Sergio Maifredi, direttore artistico di Star e Teatro Pubblico Ligure

La cerimonia di consegna del premio (assegnato dal Comune di Sanremo, La Stampa e Il Secolo XIX) si terrà sabato 25 agosto, alle ore 21, a Sanremo in località Pian di Nave – Area spettacoli sul mare adiacente al Forte di Santa Tecla.

“L’attività di STAR è ideata da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi e dal 2014 è stata realizzata in accordo con il Polo Museale della Liguria, la Sovrintendenza della Liguria, la Regione Liguria e i Comuni interessati. Lo scopo del progetto è promuovere tutti i siti archeologici presenti sul territorio, da Luni a Ventimiglia. Di particolare rilevanza, non solo archeologica ma anche paesaggistica, sono i due anfiteatri liguri di Luni e Albenga, entrambi riportati al fascino dello spettacolo dal vivo per cui sono stati originariamente creati, dagli spettacoli di Teatro Pubblico Ligure e in particolare da “Odissea un racconto mediterraneo”. Dal 2015 Luni è diventata sede del “Portus Lunae Art Festival”, arrivato alla terza edizione. L’anfiteatro di Albenga poche settimane fa è tornato a ospitare attori e spettatori dopo 1.800 anni accogliendo lo spettacolo Il Ciclope, prodotto da Teatro Pubblico Ligure con Mario Incudine Antonio Vasta” aggiunge Maifredi.