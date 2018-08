Liguria. Tutti sotto shock per il crollo del ponte Morandi sull’A10 a Genova: la Liguria in lutto e sono innumerevoli e senza precedenti i messaggi, i post, i video e le immagini che stanno circolando sui social e che raccontano l’immane tragedia. Lo spaventoso crollo è rimbalzato immediatamente come un macigno anche nella vicina provincia di Savona.

In segno di lutto per la tragedia di Genova e di cordoglio le numerose vittime del crollo, sono stati annullati i fuochi d’artificio nelle località savonesi e sono stati sospesi diversi eventi in programma nella settimana di Ferragosto, un Ferragosto che i genovesi e i liguri non dimenticheranno tanto facilmente. Tutto fermo, come è giusto che sia in queste drammatiche ore…

Loano. In segno di rispetto e cordoglio per la tragedia avvenuta questa mattina a Genova, l’amministrazione comunale di Loano ha deciso di sospendere tutti gli eventi e le manifestazioni in programma nelle giornate di oggi, martedì 14 agosto, e di domani, mercoledì 15 agosto.

Alassio. Gli Exes, cover band pop-dance-tanz-metallo, avrebbero dovuto esibirsi questa sera a partire dalle 21,30 in Piazza Partigiani. “Quello che è accaduto a Genova – spiega Marco Melgrati, sindaco di Alassio – ci lascia sgomenti, senza parole. Siamo consapevoli che annullare un concerto non risolva la situazione, non dia sollievo alle vittime e ai loro famigliari, ma è un segno di vicinanza, di rispetto, di consapevolezza. Per questo abbiamo deciso di annullare il concerto previsto per stasera, per testimoniare il nostro cordoglio, il nostro rispetto”.

Savona. Per rispetto di quanto avvenuto poco prima di mezzogiorno a Genova, non sapendo ancora se il crollo del ponte Morandi abbia causato vittime, l’Associazione Bagni Marini – Sindacato Italiano Balneari della Provincia di Savona sospende i festeggiamenti per il Ferragosto e la consueta posa dei lumini in mare, rimandandola a domani 15/08 alle ore 22.

Ceriale. Anche il Comune di Ceriale ha deciso in segno di lutto di annullare il concerto in programma per questa sera dei Betta Blues Society in piazza della Vittoria.

Pietra Ligure. Il sindaco Dario Valeriani ha annunciato l’annullamento dei fuochi d’artificio e di altre manifestazioni.