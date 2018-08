Libertas Liguria, Enza Marino nominata responsabile regionale del ciclismo

Savona. Il Centro regionale Libertas Liguria, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, dal ministero dell’Interno e dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha nominato Enza Marino, fondatrice di RxM Infinity Outdoor (e prima donna team manager in Italia nel mondo mountain bike) come responsabile regionale Libertas per la disciplina ciclismo nelle specialità cross country, downhill, enduro.

La notifica è pervenuta ad Enza Marino direttamente da Roberto Pizzorno, presidente regionale Libertas e delegato provinciale del Coni di Savona.

Esprime tutta la propria soddisfazione, Enza Marino: “Sono molto felice ed emozionata per questo incarico. Da anni mi impegno per la crescita del settore giovanile, per l’outdoor non solo come sport ma come stile di vita e per la promozione dei nostri territori e sono certa che questa nuova carica mi offrirà ancora nuove strade e nuove opportunità per portare avanti questi obiettivi”.