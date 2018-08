Len Europa Cup: la Rari Nantes Savona parteciperà

Savona. La Rari Nantes Savona ha sciolto le riserve e lo ha fatto in maniera positiva. Alla vigilia della scadenza delle iscrizioni, la società del presidente Maricone ha deciso di partecipare alla Len Europa Cup 2018/19 per dare un segnale di ottimismo e fiducia nel futuro, importante per tutti i giovani tesserati, e per ringraziare allenatore, giocatori, dirigenti, tutta la struttura tecnica e tutti coloro che si sono tanto adoperati nella stagione scorsa per conquistare questa possibilità.

È stata una decisione molto sofferta stante il clima di grande incertezza derivante dalle oggettive difficoltà dell’amministrazione comunale a fornire certezze per la futura gestione degli impianti, nonché per l’assenza di segnali concreti di supporto da parte del mondo imprenditoriale e civile verso l’unica realtà sportiva in grado di portare il nome di Savona in Italia, in Europa e nel Mondo.

“La città ha un legame forte con la Rari, fatto di passione e orgoglio – spiegano i dirigenti della società -. Riteniamo che Savona abbia la forza e la volontà di sostenere questa squadra che è sempre più composta da giocatori nati e cresciuti nel vivaio e che è stata capace di vincere il più prestigioso titolo giovanile”.

“Le porte della Rari – proseguono – sono aperte a chiunque abbia voglia di dare un sostegno e abbia voglia di continuare una storia sportiva e sociale che ha contribuito a formare generazioni di giovani atlete e atleti nello spirito di appartenenza a un territorio e nella convinzione che domani sarà meglio di oggi”.

“Il nostro stimolo lo abbiamo dato nel fare – concludono -, convinti che la città saprà compattarsi intorno al progetto e ai valori che da sempre portiamo avanti“.