Le cocorite innamorate

Provincia. Le hanno recuperate, in due paesi diversi della provincia di Savona ed in giorni diversi, i volontari della Protezione Animali. E si sono innamorate.

Sono due cocorite, sistemate in due gabbie curatoriali dello stesso locale nella sede dell’Enpa in via Cavour a Savona e curate ed accudite, in attesa che i rispettivi proprietari che, forse, le avevano perdute, si facessero vivi ma inutilmente.

L’occhio esperto dei volontari ha capito che tra i due era subito nato il colpo di fulmine, con dialoghi e canti inequivocabili da una gabbia all’altra e così, finito l’isolamento per motivi sanitari, le hanno messe assieme con gran gioia reciproca.

Ora l’Enpa lancia un appello per trovare loro una famiglia che li accolga – ovviamente assieme – e li ospiti in una voliera confortevole e con l’impegno a lasciarli svolazzare per la casa per buona parte del giorno; e che abbia possibilmente già avuto cocorite e comunque sappia come custodirle e curarle correttamente.

Gli interessati potranno vedere la coppia di innamorati presso la sede Enpa di via Cavour 48 a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.