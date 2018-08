“Le assaggiatrici” di Rossella Postorino chiude la rassegna “Alassio 100 Libri”

Alassio. Con Rossella Postorino si conclude la serie di incontri di presentazione dei romanzi finalisti della 24^ edizione del premio letterario “Alassio Cento Libri”. Dopo Giusi Marchetta, Lia Levi, Roberto Alajmo e Cristina Comencini, domani sera alle 21 nell’auditorium “Roberto Baldassarre” della biblioteca di Alassio, la scrittrice Rossella Postorino presenterà il suo “Le assaggiatrici”, edito da Feltrinelli: una rievocazione romanzata della vera storia di Margot Wölk, assaggiatrice di Hitler nella caserma di Krausendorf, ambientato nell’autunno del 1943.

L’autrice non teme di addentrarsi nell’ambiguità delle pulsioni e delle relazioni umane, per chiedersi che cosa significhi essere, e rimanere, umani. Ispirandosi alla storia vera di Margot Wölk, racconta la vicenda eccezionale di una donna in trappola, fragile di fronte alla violenza della Storia, forte dei desideri della giovinezza. Come lei, i lettori si trovano in bilico sul crinale della collusione con il Male, della colpa accidentale, protratta per l’istinto – spesso antieroico – di sopravvivere. Di sentirsi, nonostante tutto, ancora vivi.

“Ancora una volta – spiega Paola Cassarino, consigliere incaricato alla cultura del Comune di Alassio – ci affideremo alla professionalità del professor Gallea che attraverso le sue domande ci aiuterà ad entrare nel cuore del romanzo e scoprirne aspetti che ad un lettore disattento possono sfuggire. E’ questo l’ultimo dei 5 appuntamenti con i finalisti del premio e sinceramente ho apprezzato ogni singola presentazione. Credo che per la giuria non sarà facile indicare il vincitore di questa edizione del premio”.