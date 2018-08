L’Albenga Calcio è salva: un gruppo di imprenditori ingauni rileva la società

Albenga. Un nuovo organigramma solido, con idee chiare e un obiettivo preciso: “Ridare l’Albenga Calcio agli albenganesi”.

Si presenta così il nuovo gruppo di imprenditori ingauni che, nel 90esimo anno federale di storia, ha deciso di rilevare, e di fatto salvare, visto le recenti difficoltà e lo spettro di ritrovarsi declassata di categoria, la società bianconera Albenga Calcio.

“Dopo una buona stagione, – hanno fatto sapere i membri del gruppo, – conclusa all’ottavo posto nel campionato di eccellenza ligure, per l’Albenga Calcio non è stata un’estate semplice. Dopo le dimissioni dall’incarico del presidente, che ringraziamo, e l’abbandono di alcuni dirigenti e calciatori, nei primi giorni di luglio a ridosso dei termini ultimi per le iscrizioni al campionato, abbiamo riunito un gruppo di ‘amici volenterosi’ e abbiamo deciso di entrare in società, salvando di fatto la compagine”.

“Sarà questa una stagione di transizione ma comunque basilare e fondamentale per il futuro. La volontà della nuova Albenga Calcio sarà quella di cercare di coinvolgere maggiormente la città, ridando in un certo senso ‘l’Albenga agli albenganesi’, attraverso nuove iniziative e un azionariato popolare”, hanno hanno aggiunto gli imprenditori ingauni.

E proprio a tal proposito è stata anche già avviata la campagna abbonamenti per la stagione 2018-2019 e una curiosa, quanto interessante, iniziativa, che permetterà a chiunque di diventare sostenitore della compagine bianconera.

Inoltre, a partire dallo scorso 27 giugno, sono cominciati i lavori di restyling al manto erboso dello stadio comunale Annibale Riva di Albenga, che sarà adattato a terreno sintetico e che agevolerà così, e non poco, tutte le attività sportive. E sarà creato anche un campetto a 5 nei pressi dello stadio, pensato principalmente per avere un’area attrezzata ad hoc per i bambini e ragazzi del florido settore giovanile bianconero e cittadino.

I lavori al terreno del Riva dovrebbero concludersi per il mese di novembre. Nel frattempo, la squadra giocherà le partite casalinghe allo stadio Raimondo di Cisano sul Neva

“Cogliamo l’occasione per ringraziare le amministrazioni comunali di Albenga e Cisano. E per ricordare che la squadra sara presentata ufficialmente la sera del 12 agosto, in occasione di Miss Albenga Summer, in scena in viale Pontelungo”, hanno concluso dal gruppo.

E il nuovo organigramma dell’Albenga Calcio è già stato registrato in Figc: presidente, Bruno Perlo; vicepresidente, Nicola Nato; segretaria Simonetta Barberis; tesoriere, Gabriele Patrucco.