Laika cerca una nuova famiglia: appello della Protezione Animali di Enesi-Albenga

Albenga. Laika cerca casa. E’ una cagnolona di meno di tre anni che ha già un travagliato passato alle spalle, ma è rimasta equilibrata e dolce, con tutti, adulti, bambini ed altri cani di età e taglie diverse.

“E’ stata presa in carico dai volontari della Protezione Animali di Enesi-Albenga da una famiglia di un paesino dell’entroterra ed è attualmente in stallo presso un volontario dell’Enpa a Savona. Non sporca in casa e sa andare al guinzaglio, è sterilizzata, microchippata e vaccinata; insomma pronta e desiderosa di trovare una famiglia per la vita” spiegano dall’associazione animalista.

Chi fosse interessato ad accogliere Laika nella sua famiglia è pregato di telefonare alla sede Enpa di Savona, 019 824735, da lunedì a sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 e chiedere di Fabio.