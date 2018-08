Laigueglia. Si è conclusa la 12° edizione di “Queste Piazze Davanti al Mare” a Laigueglia. “Un’edizione magica sotto ogni aspetto. Concepita all’insegna della condivisione artistica: gli artisti sul palco si sono incontrati e fusi, facendo nascere momenti musicali unici, ricalcando lo spirito del più bel ‘dopo Tenco’ sanremese” raccontano gli organizzatori.

“Ecco alcune ‘chicche’ fuori programma: Davide Van De Sfroos, con Massimo Schiavon e gli artisti de Il Tenco Ascolta, ha regalato al pubblico commosso, una bellissima e delicata ‘Creuza de Ma’. Mentre Morgan dal canto suo ha duettato magistralmente con ‘la chitarra che sorride’ del maestro Armando Corsi, regalando meraviglie musicali sulle note delle più belle canzoni d’autore italiane e una versione improvvisata di ‘Lontano lontano’ di Luigi Tenco a tre, con lo stesso Corsi e Massimo Schiavon, che resterà nella memoria di tutti i presenti. Omar Pedrini, ha coinvolto tutti con la sua umantià straripante, una simpatia genuina, un grande artista da scoprire e riscoprire” aggiungono gli ideatori della rassegna musicale.

“La condivisione è stata non solo sul palco: tutti gli artisti sono stati generosi di abbracci, strette di mano, fotografie a fine concerto. Il pubblico di Laigueglia si così è fatto amare da tutto il cast presente in calendario. Stefano Senardi, produttore discografico e direttore artistico italiano premiato sabato sera con il premio “Questi Passi…” – dedicato ad artisti, operatori ed organizzatori culturali che con la propria attività hanno contribuito alla diffusione della canzone di qualità e più in generale della cultura popolare sul territorio – ha intervistato Morgan, seduto sul bordo del palco della rassegna, come in un salotto letterario dell’800, senza filtri o barriere” proseguono dall’organizzazione di Queste piazze davanti al mare.

“Si è parlato di musica, di bellezza, di cultura, di arte. Si sono incontrati nuovi progetti di artisti emergenti di altissima qualità, si sono ritrovati artisti già grandi che hanno emozionato tutti lasciando sulle labbra dei presenti un sorriso a bocca aperta.

Un’edizione davvero perfetta, con grande soddisfazione dell’amministrazione comunale e degli organizzatori, non solo per la qualità dello spettacolo e degli artisti, ma anche per il silenzio di un pubblico numerosissimo, attento e in costante ascolto. Laigueglia, riprendendo le parole dette da Senardi sul palco della rassegna, è un piccolo borgo, incastonato tra località turistiche più grandi e conosciute, che però sa essere magistralmente scenografia di eventi di gusto e di gran classe, un grande onore per tutta la nostra riviera. Ed ora, con questo sorriso sulle labbra, non ci resta che aspettare la 13° edizione di questa bella rassegna in riva al mare” concludono gli organizzatori.