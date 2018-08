Laigueglia, rubano tre bracciali d’oro da 2000 euro e fuggono: individuati e fermati dai carabinieri

Laigueglia. Insieme ad un complice (minorenne) ha rubato tre bracciali d’oro ad un ragazzo di Garlenda e poi insieme si sono dati alla fuga. Ma non hanno fatto i conti con i carabinieri, che li hanno subito individuati e fermati.

Questa notte i militari della caserma di Laigueglia, coadiuvati dai colleghi della radiomobile, hanno arrestato marocchino di anni 20 residente a Torino il quale, con la complicità di un altro giovane minorenne ha strappato con violenza tre bracciali in oro (del valore di 2000 euro) ad un giovane di Garlenda. Per guadagnarsi la fuga, i due hanno finto di avere un coltello in tasca.

Liberatosi dalla minaccia, la vittima ha subito allertato le centrale operativa, che a sua volta ha girato la segnalazione ai carabinieri di Laigueglia. Nel giro di qualche minuto i militari hanno subito rintracciato ed individuato i due ladri.

Intorno ai polsi del 20enne sono scattate la manette, mentre il minorenne è stato denunciato a piede libero per concorso per rapina e falso materiale: dagli accertamenti compiuti i militari hannno accertato che il ragazzo aveva falsificato il proprio documento di identità. Stamattina in tribunale a Savona si terrà l’udienza di convalida del fermo.

Nelle prossime ore i servizi di controllo del territorio saranno rinforzati con personale in borghese in giro per il “budello”, sul molo di Alassio e negli altri punti nevralgici del territorio.