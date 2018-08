Andora. E’ stata ritrovata senza vita la ragazzina di 16 anni scomparsa mercoledì sera da Laigueglia. Il corpo della giovane è stato ritrovato in una struttura abbandonata della città, il Castello in via Concezione: secondo le primissime informazioni si tratterebbe di un gesto volontario.

La 16enne era uscita di casa mercoledì, informando i genitori, come un giorno qualsiasi. Ma le ore erano passate e lei non aveva fatto ritorno: a quel punto era scattato l’allarme. L’ultima volta era stata vista mercoledì sera ad Andora, in compagnia di alcune amiche.

Sin da subito si è ipotizzato un allontanamento volontario, forse causato da una lite con il fidanzato o da un’incomprensione con amici o familiari. Questa mattina il tragico epilogo. I carabinieri che si occupavano delle ricerche avrebbero trovato due diversi biglietti, uno destinato alla migliore amica e l’altro al fidanzato. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane.