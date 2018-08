Laigueglia, rinasce l’hotel Windsor nel segno delle 4 stelle

Laigueglia. È chiuso da ormai 10 anni ed è stato a lungo al centro di polemiche e diatribe. Ma ora è arrivata davvero la svolta decisiva.

La giunta comunale di Laigueglia, infatti, ha approvato la bozza di convenzione per la riqualificazione dell’Hotel Windsor, nota struttura ricettiva chiusa da anni ed in stato di avanzato degrado.

Una volta terminati i lavori il nuovo albergo, a fronte della realizzazione di una contenuta quota di edilizi residenziale, acquisirà la classificazione “4 stelle”.

E grande soddisfazione in merito è stat espressa dal sindaco del Comune rivierasco Roberto Sasso Del Verme, che ha dichiarato: “Si tratta di un segnale importante per la ripresa del turismo a Laigueglia, una pratica fondamentale che da anni si cercava di mettere apposto e oggi, finalmente, ci siamo riusciti”.

“Ora la nostra speranza è i lavori possano prendere il via entro la fine dell’anno in corso per poter vantare nuovamente la presenza di un altro albergo di prestigio nel centro storico di Laigueglia”, ha concluso il primo cittadino.