Varazze. Quest’anno la terza edizione di Urban Trial, il trial tra la gente organizzato a Varazze, è dedicata a Giorgio Donaggio, una delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Tra gli ospiti della mnifestazione ci sarà il suo grande amico Vittorio Brumotti.

“Il 14 agosto Genova, la Liguria, ma più in generale tutta Italia hanno dovuto fare i conti con una delle tragedie più devastanti degli ultimi anni. Come sapete, una parte del ponte Morandi è crollata, distruggendo molte vite e ferendo un numero considerevole di persone. Tra le persone che il 14 Agosto hanno perso la vita nel crollo del ponte c’è anche Giorgio Donaggio, 57 anni, ex campione di trial. Varazze ospiterà Urban Trial, valevole quale ultima prova del campionato italiano trial indoor, dedicato proprio a Giorgio Donaggio, campione, appassionato, organizzatore, promotore e personaggio di spicco nel mondo del trial” spiegano gli ideatori della manifestazione.

Foto 3 di 8















Saranno presenti, oltre a tutti i migliori piloti italiani della specialità, Sergio Canobbio e il suo gruppo acrobatico (Show Action Group), Vittorio Brumotti, Diego Donadonibus, trial biker di livello e molte altre persone del mondo motociclistico e non.

È una serata, per molti motivi, da non perdere con ingresso gratuito.

Questo il programma e gli orari: ore 16 inizio gare in Piazzale De Gasperi per: Juniores – femminile – TR5 – TR4 – TR3 – TR2; ore 21 inizio gare in Piazzale De Gasperi per: massima categoria TR1 e Internazionali; ore 23 premiazione palco Molo Marinai d’Italia. A seguire esibizione acrobatica con Show Action Group di Sergio Canobbio.