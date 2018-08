La prima è andata: Luminosa Bogliolo conquista la semifinale europea

Albenga. Semifinale conquistata per Luminosa Bogliolo ai campionati europei di atletica leggera: sui 100 metri ostacoli il primo turno della ligure è stato positivo, con buone prospettive di miglioramento futuro.

Quarto posto nel preliminare, non uno dei piazzamenti migliori, con un tempo di 13”21 che un paio di mesi fa sarebbe stato meraviglioso, ma oggi lascia sperare in qualcosa di meglio, che sarà fondamentale per passare il turno.

La batteria preliminare è stata vinta dalla tedesca Ricarda Lobe in 13”03, davanti alla spagnola Jerez (13”19), terza la finlandese Hurske; stesso tempo della finlandese per la Bogliolo, che però cede il passaggio diretto al photofinish, questione di millesimi.

Eliminata, invece, Elisa Maria Di Lazzaro, che raccoglie solo unj quinto posto nella sua batteria (13”42), vinta dalla francese Solene Ndama con il suo personale di 12”88.

L’attesa per Luminosa Bogliolo è per domani sera alle 19.25, quando ai campionati europei andrà in scena la semifinale dei 100 metri ostacoli femminili; per l’atleta del Cus Genova sarà l’occasione non solo per un grande traguardo, ma anche per una svolta decisa della sua carriera.