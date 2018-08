La parrocchia del Soccorso piange la scomparsa di frate Silvio

Pietra Ligure. Lutto a Pietra Ligure e alla parrocchia del Soccorso per la morte di frate Silvio, 69 anni, malato da tempo, che si è spento nella giornata di ieri dopo aver lottato fino alla fine contro un brutto male.

Nonostante frate Silvio fosse arrivato a Pietra Ligure da soli due anni, era molto legato e conosciuto nella comunità parrocchiale pietrese e al Soccorso, in particolare per la sua lunga attività di missionario.

Silvio è entrato nei frati a 21 anni dopo il diploma in ragioneria. Ha prestato servizio nei frati nella formazione e nel’animazione vocazionale, successivamente è stato per anni presso la parrocchia di La Spezia: animatore missionario, ha vissuto un lungo periodo in Madagascar, sempre in prima linea a sostegno e in aiuto dei poveri. Era stato trasferito a Pietra Ligure nel 2016.

Il funerale sarà celebrato venerdì 17 agosto a Pietra Ligure, nella chiesa del Soccorso, alle ore 15:30. In queste ore messaggi e testimonianze di cordoglio sono arrivate alla parrocchia pietrese per la grave perdita.