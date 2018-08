“La Musica Mi Fa”, a Finale Ligure arriva l’Open Air Music Festival con MusicFor Shining People, Alo e i Coma_Cose

Finale Ligure. Il 1 settembre a Finale Ligure, in piazza Vittorio Emanuele II, a partire dalle ore 20.30 sarà ospite della cittadina ligure la prima edizione dell’evento “La Musica MiFa” / “Open air Fest”.

Il Festival, nato con la finalità di promuovere una nuova realtà culturale autoctona – “Play Crew” – si è guadagnato il contributo dei negozianti dell’area circostante nonché la partecipazione di molti talenti emergenti della scena musicale locale – il live project “Music 4 Shining People” ed il cantante neomelodico “Alo”.

A fare da protagonisti alla manifestazione oltre a numerosi stands di food and drinks a chilometro zero saranno il duo milanese “Coma_Cose” consacrato quest’anno rivelazione della scena musicale underground prima milanese e poi italiana. La coppia farà compagnia agli spettatori lungo tutto l’arco centrale della serata con il suo flow onirico e le sue immagini crepuscolari comparabili, come da loro stessa affermazione, “all’ingresso dei palazzi di Milano di notte”.

A dare la buona notte sarà, poi, un altro talentuoso artista locale – “Ma Nu!” – che chiuderà la serata con il suo unico Dj set unito alle capacità sonore del contrabbassista “Bolla Double Bass”.