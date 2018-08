Pietra Ligure. L’ultimo evento della rassegna Hello Summer 2018 organizzata dall’associazione pietrese Facciamo Centro è stata ancora un successo: lunedì 27 agosto un pubblico attento e incantato ha seguito la serata della Fashion Night in un clima festoso e magico.

Hanno conquistato il pubblico Gabriele Mago Gentile e Nicole Magolie: Gabriele per la conduzione della serata, le esibizioni di magia e gli accompagnamenti al pianoforte, Nicole per la vocalità straordinaria e per la grande presenza scenica.

La passerella e’ stata calcata da prestigiose boutique pietresi: Cherry ,Gaza, Pepe uomo e donna, con le proposte moda autunno inverno, mentre la Sartoria Bassani di Finale Ligure ha emozionato il pubblico con la sfilata di abiti da sposa del proprio atelier. Gli allestimenti del Giardino di Dafne e Cristiano Carosi hanno creato un’atmosfera incantata.

Numerosi gli ospiti che hanno contribuito alla riuscita della serata: i ballerini della scuola Oasi Latina di Savona e semifinalisti di Italia’s Got talent 2017 Dany e la piccola Aurora campionessa italiana della sua categoria nella danza scenico sportiva e rappresentante dell’Italia nei campionati europei a Malta nel gennaio 2019, la cantante Virginia Dalla Torre, per il burlesque Jessica e ancora le ginnaste della Polisportiva Maremola e la scuola di danza A.S.D il Corpo.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Dario Valeriani, dell’assessore al turismo e cultura Daniele Rembado e di Renata Gibbone, presidente di Facciamo Centro, che sul palco hanno condiviso, oltre ai ringraziamenti dovuti a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi estivi, il progetto Fuori Onda -100 anni di cronache dai cantieri navali di Pietra Ligure da un’idea di Massimo Ciricillo e Max Tomasinelli.