La Cantera Torre de Leon vince la Supercoppa Libertas 2018

Murialdo. Sabato scorso come da copione si sono disputate sul campetto in sintetico a 5 di Borgata Piavata (Murialdo) le due finalissime valide per l’assegnazione della Supercoppa Libertas 2018.

La manifestazione sportiva, seguendo le indicazioni volute dal presidente del Coni Giovanni Malagò, è stata contraddistinta da un minuto di raccoglimento eseguito prima di entrambe le gare in memoria delle vittime del tragico crollo del viadotto Morandi, un momento toccante durante il quale è stata issata a mezz’asta la bandiera dell’ente.

In una serata resa particolare dalla commozione suscitata dal dramma genovese, alla presenza di un buon pubblico grazie alla collaborazione della Pro Loco e alla perfetta organizzazione messa a punto dal promoter del posto Michele Franco, si sono dapprima incrociate alle 20.45 per la categoria Junior il sodalizio savonese Cantera Torre de Leon e la Murialdese, con la netta vittoria dei primi per 8 a 2. A seguire per la categoria Senjor alle 21.45 ha preso il via l’incontro tra la Selezione Savona Cup e le Stelle Biancorosse, che ha tenuto fede alle premesse rimanendo sul piano dell’equilibrio sino alla realizzazione del 5 a 3 conclusivo a favore dei beniamini locali.

Simpatica la cerimonia di premiazione del presidente regionale Libertas Roberto Pizzorno, che ha personalmente consegnato i bellissimi trofei e la medaglia ricordo per tutti i partecipanti, omaggiando con un prezioso manualetto il bibliotecario comunale Andrea Minio, immancabile in queti eventi. Un riconoscimento speciale è andato infine al CT Felicino Vaniglia, che avrà il compito di allestire gli organici che prenderanno parte al prossimo torneo interregionale e alle finali Libertas di calcio a 7, che avranno luogo ad Orosei in Sardegna dal 27 al 30 settembre, manifestazione di cui la Liguria è detentrice del titolo nazionale.

Nemmeno a dirlo continua il gran momento della Cantera Torre de Leon, come rimarcato dal suo presidente Piero Pirola : “la nostra stagione è stata a dir poco stratosferica. Grazie a dei ragazzi fantastici e a dei genitori meravigliosi siamo riusciti a conquistare un titolo ambizioso che mancava dalla nostra pluridecorata bacheca. Adesso ci concentriamo nell’organizzazione del Gran Galà 2018, una straordinaria serata di festa che si svolgerà per il quarto anno consecutivo presso il Ristoro Camilia, sito a San Pietro di Carpignano a Quiliano venerdì 24 agosto a partire dalle 20.45, che avrà anche uno scopo benefico visto che l’eventuale ricavato sarà devoluto come consuetudine del nostro sodalizio in beneficenza”.