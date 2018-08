Intitolazione aula del consiglio comunale di Albenga, il Centro Pannunzio propone il nome di Nino Lamboglia

Albenga. “Già molti mesi fa in via informale proponemmo, come centro a Pannunzio, l’intitolazione dell’Aula del Consiglio comunale all’albenganese più illustre del Nocecento, il prof. Nino Lamboglia, studioso a cui si deve la scoperta e la valorizzazione di Albenga città romana e medievale, la salvaguardia del centro storico, oltre ad importanti interventi di archeologia sottomarina nella città delle torri”. Così il professore Pier Franco Quaglieni, a nome del centro Pannunzio, commenta la proposta di intitolazione dell’aula nel palazzo comunale ingauno agli ex sindaci Viveri e Guarnieri.

Dal centro Pannunzio arriva quindi una controproposta: “Non esiste una via dedicata a Lamboglia, come già lamentava Romano Strizioli nel suo ultimo libro. L’idea di intitolare l’Aula a due, sia pur grandi sindaci, suona offensiva a tutti i precedenti sindaci, mentre la figura di Lamboglia unisce ed è un simbolo alto della Albenga civile che si salda con la Albenga politica. Nessuno come Lamboglia rappresenta una città in cui si rispecchiano tutti i cittadini” aggiunge Quaglieni.

“Rendiamo quindi formale, ad ogni effetto, questa proposta, chiedendo che venga portata in Giunta” conclude Quaglieni.