Sotto controllo l’incendio boschivo ad Erli

Erli. Agg h 19:22 E’ ormai sotto controllo l’incendio boschivo divampato nel pomeriggio di oggi in via Gazzo, ad Erli. I vigili del fuoco e i volontari Aib hanno domato le fiamme, che hanno interessato un’area impervia che ha richiesto anche l’intervento dell’elicottero con lanci d’acqua continui, per coadiuvare le squadre a terra nelle operazioni di spegnimento.

Ora è in corso la bonifica della zona interessata dal rogo. E sono in corso accertamenti sulle cause, con l’incendio che quasi sicuramente è partito dalla strada per andare poi a coinvolgere l’area boschiva.

– Un incendio di bosco è scoppiato in via Gazzo, ad Erli, intorno alle 16. Ancora sconosciute le cause che hanno dato origine al rogo, divampato in una zona molto impervia e che, in breve tempo, ha coinvolto una grossa porzione di macchia mediterranea.

Fortunatamente l’incendio è scoppiato nei pressi della provinciale e lontano dalle abitazioni. Ad accorgersene è stato un automobilista, allarmato dalla densa coltre di fumo nero proveniente dal bosco. Quindi, nel giro di una manciata di minuti, decine le telefonate pervenute al 112 da passanti e residenti della zona.

Sul posto si sono recate due squadre dei vigili del fuoco di Albenga, che stanno operando a terra coadiuvate da tre squadre dei volontari Aib (Anti incendio boschivo), e l’elicottero, che getta acqua dall’alto e monitora la situazione.

Aggiornamenti in corso