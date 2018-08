Incidente in A10 e tamponamento sulla A6, quattro feriti

Savona. La giornata indicata da “bollino nero” sul fronte della viabilità autostradale e ordinaria era andata tutta liscia, con traffico scorrevole, invece nel pomeriggio di oggi si sono registrati due incidenti, con quattro persone rimaste ferite.

Il primo si è verificato poco dopo le 16:00 sull’autostrada A6, all’altezza di Millesimo, con il tamponamento tra due vetture, per cause ancora in via di accertamento. Nello scontro tra le due auto sono rimasti feriti entrambi i conducenti, in maniera non grave: sono stati soccorsi dai militi della Croce Bianca di Carcare e dal 118 e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Cairo; sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento cairese.

Altro incidente, invece, sulla A10, nel tratto tra Savona e Spotorno, poco prima delle 17 e 30: feriti due motociclisti, vittime di una perdita di controllo del mezzo e della successiva caduta lungo la carreggiata. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli. Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Savona e dell’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, sono stati trasportati rispettivamente in codice giallo e verde all’ospedale San Paolo di Savona: fortunatamente non hanno riportato ferite o traumi significativi e le loro condizioni non sono giudicate gravi.

Sia sulla A10 che sulla A6 i due incidenti hanno provocato qualche ripercussione alla viabilità e alla circolazione stradale nei tratti interessati.