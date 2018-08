Incendio sulle alture di Capo Noli: mobilitati i vigili del fuoco

Noli. Un incendio è scoppiato a Capo Noli, intorno alle 15,30, generando una densa coltre di fumo visibile anche a grande distanza e sulle spiagge. Sono state numerosissime, infatti, le segnalazioni di passanti e bagnanti che hanno lanciato l’allarme contattando il 112.

Il rogo è divampato subito sopra la grotta dei Falsari, in località Semaforo, dove si trova anche un osservatorio dei carabinieri. A causarlo, con ogni probabilità, un cortocircuito a due tralicci dell’alta tensione, distanti circa 50 metri in linea d’aria l’uno dall’altro, che hanno dato via a due focolai.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono recati sul posto con due squadre e stanno lavorando senza sosta per avere la meglio sulle fiamme. Il rogo, al momento, è stato circoscritto per evitare che potesse propagarsi coinvolgendo altre zone di macchia mediterranea.

