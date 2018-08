Incendio boschivo a Nasino, forse un fulmine a causare le fiamme

Nasino. E’ ormai stato domato l’incendio boschivo divampato nel pomeriggio di oggi sulle alture di Nasino, nell’entroterra albenganese, nella zona della Val Pennavaire. L’allarme è scattato a seguito del fumo che è stato avvistato in una zona particolarmente impervia, con la segnalazione arrivata ai vigili del fuoco.

Immediato l’intervento sul posto con le operazioni di spegnimento dell’incendio, prima che potesse interessare una superficie boschiva estesa. In ausilio ai pompieri anche i volontari Aib.

Ora, stando a quanto riferito, il rogo è stato domato ed è iniziato la bonifica dell’area interessata dalle fiamme, per fortuna, secondo i primi riscontri, non vasta e per fortuna lontano dalle prime abitazioni della vallata.

Quanto alle cause che hanno provocato l’incendio boschivo non si esclude l’ipotesi di un fulmine improvviso, secondo alcune testimonianze, ma sono ancora in corso le verifiche del caso.