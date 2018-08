Loano è pronta ad accogliere i colossi americani del wrestling. Si tratta del “The American Wrestling Summer Show” spettacolo targato IWS, che sbarca nella Marina di Loano. Un appuntamento unico e davvero originale per la località balneare di ponente che diventa tappa del tour europeo dei palestrati atleti statuninensi.

L’1 e 2 settembre il ring sarà quindi allestito nella Marina e si preannuncia un grande spettacolo dopo che lo show ha raggiunto punte di 200 mila visitatori in Piemonte e Lazio. Fra i volti più importanti delle due serate vi saranno Tiny Iron, detentore del Guinnes World Record per il bicipite più grosso del mondo, l’ex campione dei pesi massimi El Dinamico e la rivelazione del movimento europeo The Italian Dream.

Effetti speciali, mosse spettacolari, lottatori mascherati e molto altro si alterneranno sul ring di Loano che per una serata si trasferirà negli Stati Uniti.