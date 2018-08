Andora. Successo al Palazzo Tagliaferro per il Tributo a Federica Tassinari recentemente scomparsa. E’ stata una serata all’insegna della musica jazz quella appena trascorsa, con i musicisti Marco Battelli, Claudio Capurro, Rodolfo Cervetto, Federico Fugassa, Simone Monanni, Mauro Vero, Loris Tarantino, Riccardo Zegna e il Double Trust Choir diretto da Andrea De Velo, che hanno riempito di pubblico i giardini del Palazzo Tagliaferro ad Andora, presenti anche i componenti della scuola Pantamusica di Imperia che con Federica hanno avuto un lungo percorso di collaborazione artistica.

“Come rendere omaggio nel modo più appropriato a ‘Federica Tassinari’ se non con una lunga non-stop all’insegna delle migliori sonorità jazz in circolazione. E’ Il miglior modo per ricordare Federica, perché non bastano le parole e gli aneddoti, è indispensabile la musica come lei avrebbe voluto. Si passa dalla musica a un percorso fotografico in ricordo di Federica ideato dai fotografi Eleonora e Gianni Pastorino” spiegano gli organizzatori.

Andora jazz ha il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona, del Comune di Andora.

Fotografie di Eleonora e Gianni Pastorino