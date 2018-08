Il senatore Bruzzone a Stella all’unica sagra senza glutine

Stella. Francesco Bruzzone, senatore della Lega, parteciperà all’edizione 2018 di “Danze e Pietanze – L’unica sagra senza glutine”, a cura della Associazione Anspi Stella San Giovanni, manifestazione dedicata interamente ai cibi senza glutine che si terrà nei giorni 10 e 11 agosto 2018 presso la sala polifunzionale San Giovanni e gli adiacenti spazi parrocchiali (il campo giochi e la piazzetta della canonica).

L’evento ha il patrocinio del Comune di Stella e si svolgerà con la collaborazione di AiC Liguria e il sostegno della Parrocchia San Giovanni Battista.

“Anche quest’anno partecipo con entusiasmo e piacere a un’iniziativa unica nel suo genere – afferma Bruzzone – che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla diffusione della celiachia al fine di favorire una cultura dell’inclusione. Un plauso agli organizzatori per l’ottimo lavoro che, anno dopo anno, mettono in campo per porre l’attenzione su una tematica importante e di attualità, da valorizzare a tutti i livelli”.