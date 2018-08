Proseguono gli allenamenti per il Rugby Savona che in questi giorni si è diviso fra Gottasecca e Demonte dove, oltre agli allenamenti fisici, ha visto i ragazzi allenati da Michele Messina ritrovarsi prima nel borgo a cavallo fra val Bormida e Valle Uzzone. Qui si sono ritrovati i giocatori vecchi e nuovi che hanno potuto integrarsi nel gruppo.

Domenica poi giornata di divertimento e coesione con una discesa collettiva sullo Stura in rafting, sport di squadra per eccellenza. Fra spruzzi, fatica, ma anche molto buon umore il gruppo si è coeso ed è pronto per tornare a Savona per la preparazione in vista del campionato che scatterà il 14 ottobre.