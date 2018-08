Alassio. Due produzioni faraoniche per due dei tour che hanno stabilito record su record di presenze in tutta Italia; al Riviera Music Festival di Alassio martedì 21 agosto il “Caparezza Prisoner 709 Tour” ed il giorno dopo, mercoledì 22 agosto il “Non abbiamo armi tour” di Ermal Meta.

Il successo delle prevendite ha reso necessaria, per entrambe le date, un aumento della capienza che consente di garantire la disponibilità dell’acquisto del biglietto anche direttamente alla biglietteria dell’area concerto.

Per il concerto di Caparezza (posto unico in piedi) disponibilità biglietti garantita il giorno del concerto presso la biglietteria Porto Luca Ferrari Alassio dalle ore 15.00; apertura cancelli ore 18.00. Acquisti in prevendita presso i TicketPoint di TicketOne che si trovano sul sito di TicketOne oppure presso il punto vendita “Casa del Disco” di Via V.Veneto, 70 ad Alassio.

Per il concerto di Ermal Meta biglietti disponibili in prevendita su vivaticket.it, presso “Casa del Disco” Alassio, oppure il giorno stesso del concerto presso la biglietteria Porto Luca Ferrari Alassio dalle ore 15.30; apertura cancelli ore 18.30.

Per raggiungere l’area concerto, saranno attive per il pubblico, per tutti e due i concerti, due navette gratuite. Per Caparezza con partenza dalle ore 18.00, per Ermal Meta con partenza dalle ore 18.30; nella città di Alassio con partenza dal Comune di Alassio la navetta seguirà le fermate tradizionali del Bus di linea. Nella città di Albenga la navetta partirà dallo Stadio Riva sino a giungere al Porto Luca Ferrari sede dei concerti.

L’organizzazione ricorda che non sarà possibile raggiungere il Porto con le autovetture. Si consiglia l’utilizzo delle navette previste o arrivare ai concerti a piedi o con motoveicoli.

Tutte le informazioni le trovate sul sito www.dallapartedellamusica.it.

I concerti di Caparezza e di Ermal Meta del Riviera Music Festival Alassio 2018 sono organizzati dalla società “DallaParteDellaMusica” Srl, dalla Marina di Alassio Spa e dalla Strobe Srl, emergente società di organizzazioni eventi sul nostro territorio.

Il Riviera Music Festival è realizzato con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Ge.S.Co Srl, ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè.

Grazie a Estrella Damm, Manfredi Cantine.

Ed inoltre si ringraziano, Agenzia Immobiliare Alassio Mare Srl – Affiliato Fondocasa, Sommariva Tradizione Agricola, Ottica Ottobelli, Regina Hotel Alassio, Gruppo DAC – Eccellenza per la Ristorazione, Eleganza Alassio, Asta del Mobile, Birreria Fronte Del Porto, Impresa Edile Mancuso, MT Luxury Rent Car Noleggio Targa Tedesca, Bar Pasticceria Impero, Studio Nexus, Four Project Alassio, Conad, Antonella Compagnia della Bellezza – Hair Stylist, Scorpion Bay, Pura Pinsa Alassio, Allianz Reinaudo Servizi Assicurativi dal 1987, Errebi Albenga, Tre Telefonia Mobile, San Carlo, Essaouira Disco e a tutte le altre attività che stanno sostenendo il Festival!