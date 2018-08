“Ignoti” modificano nella notte la segnaletica di un cantiere e chiudono la galleria di Rocchetta

Cairo Montenotte. Traffico deviato nel centro di Rocchetta per lavori di asfaltatura lungo la Ss 29, con un risveglio infelice per numerosi residenti di via Colletto, che alle prime luci dell’alba hanno sentito gli scossoni provocati dai mezzi pesanti in transito dove solitamente sono banditi.

È accaduto questa mattina a seguito di una goliardata da parte di alcuni burloni, che hanno approfittato della quiete notturna per modificare la segnaletica di cantiere dell’Anas e hanno chiuso la galleria, obbligando i mezzi a percorrere la strada che attraversa la frazione.

Non solo i rocchettesi, ma anche gli addetti ai lavori di asfaltatura, previsti lungo la statale da Rocchetta a San Giuseppe, al momento di iniziare il turno giornaliero, sono rimasti sbigottiti e hanno subito ripristinato la viabilità a senso unico alternato sull’arteria principale di collegamento.