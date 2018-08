Ponente. Un guasto all’altezza della stazione di Pietra Ligure e la circolazione ferroviaria del primo mattino è andata in tilt: è successo ad uno dei nuovi treni Jazz, lanciati da Regione e Trenitalia, con il convoglio diretto a Ventimiglia che poi è stato soppresso, dopo essere stato fermo per oltre un’ora alla stazione di Loano.

Non sono mancati forti disagi per i pendolari del ponente e per i viaggiatori. Trenitalia ha messo a disposizione un treno aggiuntivo diretto a Ventimiglia con fermate aggiuntive, ma i tempi di percorrenza si sono allungati e di molto.

Foto 2 di 2



Secondo quanto appreso il problema tecnico del treno Jazz è stata la rottura della scatola porta staffe (ovvero i cunei che servono ad immobilizzare il treno in caso di guasto): i primi treni transitati hanno proceduto a velocità ridotta proprio per il pericolo di pezzi/ostacoli sui binari, causando quindi forti ritardi su tutta la tratta ferroviaria.

Un’altra mattinata da incubo, quindi, per pendolari e viaggiatori, che ancora una volta sui social non hanno fatto mancare la loro rabbia che diversi post sui ritardi accumulati dai treni.