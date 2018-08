“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire.

A Daria e Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi.

Buongiorno Curiosi,

Oggi parliamo dei luoghi del cuore.

Avete presente? Esistono posti che hanno segnato, in modo indelebile, la nostra storia. Dove abbiamo visto quella stella cadente, dove siamo stati davvero felici e dove quell’emozione inaspettata ci ha fatto battere il cuore all’impazzata.

E poi ci sono i luoghi dove siamo cresciuti e ai quali ripensiamo con un meraviglioso affetto.

E se vi dicessi che questi posti possono essere valorizzati, protetti e riconosciuti?

Ho scoperto che il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, nella sua missione di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano, promuove questa iniziativa chiamata, appunto, “I luoghi del cuore”.

“Luoghi del cuore è un modo di dire entrato ormai nel lessico comune e utilizzato abitualmente per indicare luoghi unici, una mappa variegata e sorprendente formata da siti per noi speciali perché legati alla nostra identità e alla nostra memoria. Piccoli o grandi, famosi o sconosciuti, questi luoghi ci emozionano e raccontano la nostra storia personale: un sogno, una scoperta, una gioia, un rifugio. Vederli in stato di degrado o di abbandono, senza la cura necessaria a proteggerli o un’adeguata valorizzazione per farli conoscere, ci rattrista, ci ferisce ma ci fa anche impegnare e lottare per offrirgli un futuro”. Questa la filosofia del progetto.

Quindi, cosa possiamo fare?

Seguire questo link e votare il nostro luogo del cuore o registrarlo, per far sì che altri possano condividere il nostro sogno.

Diversi sono i luoghi sul nostro territorio: vi invito a conoscerli e a votare. Avete tempo fino al 30 novembre.

