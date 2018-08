Half marathon, Family run e Ten 10K: la Corsa dei Papi si avvicina

Savona. Meno di un mese all’atteso appuntamento con la quarta “Savona Half Marathon – La Corsa dei Papi” di domenica 23 settembre. L’associazione ‘Chicchi di Riso’ Onlus, oltre alla classica Half Marathon competitiva FIDAL, sulla scorta del successo ottenuto nelle precedenti edizioni, anche per il 2018 ha predisposto gli eventi sportivi collaterali di avvicinamento al podismo e alla corsa, quali la Savona Ten 10K e la Savona Family Run, quest’ultima utile dedicata soprattutto alle famiglie e a chi volesse cimentarsi su distanze brevi.

Le iscrizioni sono possibili presso Sporting Savona, in piazza Guido Rossa, o presso Il Pellicano, in via Manzoni, oppure online, sul sito www.savonamarathon.it. Infine sarà possibile iscriversi nei giorni immediatamente precedenti la gara in piazza Sisto IV, dove si potrà anche ritirare pacco gara e pettorale.

L’half marathon avrà partenza e arrivo in via Paleocapa: la distanza di 21.0975 km sarà omologata dalla Fidal. Lo starter sparerà alle 9.30.

Stessi luoghi, ma 9.33, per la Ten 10k, corsa non competitiva che si snoderà sul lungomare, mentre la Family run, in partenza alle 9.35, comincerà in via Paleocapa e si concluderà in darsena.