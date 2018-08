Agg. ore 19.00 – Si è trattato con tutta probabilità di un falso allarme. Tutto è partito dalla segnalazione di uno stabilimento balneare, alle 15.30: ii bagnini avevano visto un salvagente, a 200 metri circa dalla costa, con un uomo che si sbracciava. Imponente il dispiegamento di forze, con tre mezzi della guardia costiera (motovedetta da Imperia, elicottero da Savona e battello da Loano) più una motovedetta della guardia di finanza e due moto d’acqua della polizia di Stato (dal commissariato di Alassio): i soccorritori hanno però trovato soltanto il salvagente, senza alcuna traccia di eventuali persone in difficoltà. Al momento non ci sono segnalazioni di persone disperse.

Albenga. E’ in corso in questi minuti la ricerca di un possibile disperso in mare nelle acque tra Albenga e Alassio. Sul posto un elicottero della guardia costiera ed una motovedetta.

Le ricerche si stanno concentrando in questo momento nella zona tra Vadino e l’Essaouira. Ancora nessuna informazione sull’identità del disperso.