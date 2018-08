Quarta edizione della Run San Pio di Loano, una gara molto partecipata vista la distanza abbordabile (6 km) ed il tracciato accessibile anche ai podisti meno esperti. Ben 190 sono stati infatti i corridori classificatisi all’arrivo.

Vince Matteo Pezzana per la Cambiaso Risso che la spunta in volata su Alessandro Arnaudo della Polisportiva Castagnitese. Bronzo per Alessandro Ferrua dell’Albenga Runners. I primi dieci posti vedono poi Andrea Rattazzi, Mirco Ferrando, Roberto Maio, Fabrizio Armando e Danilo Cinarelli, mentre a chiudere la top ten ci pensano Eugenio Marcarelli e Fabrizio Fattor.

Al femminile invece la vittoria va a Clara Rivera dell’Atletica Cairo che precede ampiamente Alice Nattero dell’Albenga Runnere e Nella Andronaco dei Runners Loano.