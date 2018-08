Gorra, perde il controllo della moto e ruzzola sull’asfalto: trauma cranico e trasporto in ospedale

Gorra. Un incidente stradale, che di certo poteva avere conseguenze peggiori, si è verificato sulla Sp490, a circa 2 chilometri dal centro abitato di Gorra, intorno alle 14,30.

Protagonista del sinistro un motociclista, 79 anni, che, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

L’uomo ha battuto la testa procurandosi un trauma cranico. Dopo avergli prestato le prime cure sul posto, i militi della croce verde di Finalborgo hanno optato per il suo trasporto in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.