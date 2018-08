Giro di vite della municipale di Alassio nella settimana di Ferragosto: venti sanzioni e sequestri di merce contraffatta

Alassio. Una ventina di sanzioni e altrettanti sequestri di merce contraffatta: è il bilancio dell’attività messa in atto nella settimana di Ferragosto dagli uomini della polizia municipale guidati dal comandante Francesco Parrella, che questa mattina ha stilato un bilancio dei controlli effettuati dalle pattuglie balneari, quelli realizzati presso la stazione ferroviaria e in centro o nei giardini.

Il bilancio, come detto, è di una ventina i provvedimenti sanzionatori ai sensi del regolamento di polizia urbana e altrettanti i sequestri di materiale contraffatto: “Anche l’episodio del pullman privato che ha scaricato i passeggeri nei giardini comunali è stato ricondotto a regime in meno di mezz’ora. L’autista è stato multato per divieto di sosta e per intralcio al traffico e i passeggeri invitati ad abbandonare l’area segnalando come il regolamento vietavano bivacchi e affini”.

“Per il futuro – continua Parrella – proseguiremo i controlli abituali su spiagge e vie del centro ed incentiveremo quelli presso i giardini dove cercheremo di garantire, compatibilmente con le emergenze di servizio, una presenza costante. Del resto, anche la settimana che si sta aprendo ci vedrà coinvolti attivamente sul fronte della viabilità e dell’ordine pubblico: oggi i Saldinbanco domani e dopo due concerti di primissimo piano; sabato la chiusura della Via Dante per l’evento organizzato davanti all’Ubrecche. Alassio è attiva sempre”.