“Genova docet”: in arrivo nuovi interventi di manutenzione sul ponte Rosso di Albenga

Albenga. Dopo la tragedia di Genova molti cittadini, comprensibilmente preoccupati sulle condizioni delle infrastrutture e ponti a livello nazionale, hanno chiesto informazioni anche sullo stato “di salute” del Ponte Rosso, realizzato molto tempestivamente dopo l’alluvione del 1994 dall’allora giunta Viveri.

Ma dal 1994 ad oggi, il ponte albenganese, e la sua manutenzione in particolare, non è mai stato “dimenticato”. L’attuale amministrazione Cangiano, infatti, “è stata l’unica tra tutte le amministrazioni ad essere intervenuta da quando il ponte è stato costruito, proprio per evitare che si potessero creare problematiche in futuro”.

Già alcuni mesi fa l’amministrazione ha fatto eseguire, da una ditta specializzata, una serie interventi di manutenzione straordinaria indicati e consigliati con professionalità e disponibilità dallo stesso progettista del ponte, l’ingegnere Luca Romano.

“La nostra intenzione è quella di continuare a realizzare ulteriori interventi di manutenzione sul ponte rosso e su altre strutture pubbliche. Investire sulla manutenzione non darà forse quella visibilità che molti ‘politici’ cercano ma è di assoluta importanza per la sicurezza dei cittadini e questo credo che sia l’aspetto fondamentale”, ha dichiarato il vicesindaco Riccardo Tomatis.