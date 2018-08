Gastronomia ligure, spettacoli e concerti di qualità: un bel weekend di eventi nel Savonese

Provincia. Giro di boa! Finisce agosto, inizia settembre, continuano gli eventi! Già perché tra sagre, concerti, spettacoli e manifestazioni varie ed eventuali c’è davvero da non starsene con le mani in mano.

La sagra più appetitosa del fine settimana è sicuramente “Caruggi e Lanterne” di Ellera, dove i prodotti tipici della tradizione ligure si potranno degustare al suono delle band musicali locali. Poco più lontano, a Celle Ligure, si “celebra” l’attesissima Notte Viola, anch’essa dominata dal buon mangiare e bere. E come non citare la tappa del tour del comico genovese Beppe Grillo a Loano.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma nel weekend e confermati nonostante l’allerta meteo che interessa anche il nostro territorio. Per scoprire nel dettaglio tutte le iniziative nel Savonese potete consultare la nostra consueta agenda IVG Eventi.

Albisola Superiore. Torna nel centro storico della frazione Ellera la tradizionale e molto attesa sagra “Caruggi e Lanterne”, organizzata dal Comitato Ellerese in collaborazione con l’Assessorato comunale al Turismo.

Il percorso si snoda lungo i vicoli, i “caruggi”, del caratteristico borgo ligure in cui gli abitanti apriranno le porte delle loro case, cantine e taverne per offrire ai visitatori ricette e prodotti tradizionali della cucina regionale che saranno coniugati con arte, musica e artigianato in una singolare atmosfera di festa, con band musicali locali e artisti che si esibiranno in dimostrazioni dal vivo.

Le serate (inizio ore 19) saranno all’insegna del buon gusto, di giochi e magia per i più piccoli e della musica, in particolare venerdì 31 agosto con Keily’s Folk (folk e irish) e sabato 1 settembre con Groovejet (dance revival).

Anche quest’anno per facilitare l’accesso è stato istituito un servizio navetta gratuito che, partendo dai parcheggi di Luceto, porta i visitatori ad Ellera e li riporta all’auto a fine serata. È possibile raggiungere la manifestazione anche con moto e scooter. Quest’anno viene mantenuta aperta la strada anche verso Stella con regolazione semaforica.

La notte cambia colore a Celle Ligure e da bianca diventa color melanzana, grazie al grande appuntamento gastronomico della Notte Viola in programma sabato 1 settembre! L’evento, alla sua terza edizione, è organizzato dal Consorzio Promotur, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure, della Provincia di Savona, della Regione Liguria, della Camera di Commercio Riviere di Liguria e la partecipazione di 21 locali del centro storico e del lungomare.

La formula è quella che ha fatto il successo delle manifestazioni gastronomiche cellesi: l’eccellenza del cibo, la cultura del mangiare bene e la tradizione dello streetfood. A partire dalle ore 19 ristoranti, bar, stabilimenti balneari, gastronomie e focaccerie aderenti prepareranno piatti dedicati alla melanzana, abbinati ad altre eccellenze gastronomiche, da gustare in piedi, insieme ad un bicchiere di vino e ad una birra, come da tradizione del cibo di strada.

I partecipanti saranno 21 e il percorso comincerà dall’ingresso del centro storico con la Bistronomia di Emi (salsiccia alla melanzana, tartare di fassona con condimenti alla melanzana, caponatina alla siciliana, vermentino e pigato bio Sommariva, birra artigianale Altavia), il Bar Focacceria I Giascia (pizzette alla parmigiana, melanzane grigliate con focaccia, vermentino Muri Grandi Cantine Federici), il Ristorante ‘A Lanterna (parmigiana di melanzane in crosta di pane nero su salsa di pomodorini datterini, cono di panissa fritta, bruschetta con pomodorini, burrata e melanzane e basilico, lumassina Az. Agr. Sancio) e il Ristorante 27 Food and Drinks (pasta fredda e melanzanine fritte, birra artigianale Oltrepò).

Sull’altro lato di via Boagno si incontreranno Ricky e Mary Pasta Fresca (melanzane alla parmigiana, panissa, pigato e vermentino), il Bar ‘A Battigia (polpette di melanzane, pigato Az. Agr. Turco e bianchetta genovese Cantina Bruzzone) e il Bar 27 (melanzane alla parmigiana in carrozza e vermentino Colli di Luni).

Andando verso piazza Sisto IV si potranno gustare i piatti preparati da Hosteria La Pesca (saltimbocca di melanzane, vino Coronata della Cantina Bruzzone), Focacceria della Piazza (parmigiana Portofino e focaccia di melanzane), Bar Milano (melanzane impanate e fritte, vermentino e pigato) e Bagni Vittoria (frisceau di melanzane, pigato e vermentino, birra alla spina 4 luppoli Poretti). Sul lungomare Colombo troveremo i Bagni Olimpia (bombette di melanzane ripiene, vino Colli di Luni Az. Agr. La Colombiera, birra alla spina Poretti 4 luppoli), i Bagni Ellida (parmigiana di spada e mozzarella, hummus con crema di melanzane, fish and chips di melanzane, birra e vino alla spina) ed il Ristopub La Ghironda (pasta ‘ncasciata di Adelina, birra chiara Foster, doppio malto Slalom Strong, ambrata Bulldog Strong Ale).

In piazza del Popolo parteciperanno il Roxy Bar (melanzane gratinate al forno, calamarata con melanzane, pomodorini, basilico e pepe rosa, aperitivo con bruschette a tema e non solo, vermentino e pigato), il Bar Focacceria Tutt’Intorno (focaccia alla parmigiana e parmigiana estiva) ed il Ristorante Il Bagatto (penne alla norma e parmigiana).

Dirigendosi verso la zona di San Bastian, si incontreranno la Trattoria di Mare La Risacca (sandwich di melanzane fritte, mozzarella fiordilatte e pomodori confit, barchette di panissa, vermentino Colli di Luni), il Ristorante Mille Volte (calamari ripieni di melanzane e basilico, pizza gourmet con tonno scottato e melanzane fritte, Ormeasco di Pornassio Sciac-Trà Soc. Agr. Lupi), l’Osteria San Bastian (raviolone di branzino al tocco di spada e melanzane), il Public (trapizzino con caponata, parmigiana di melanzane al pesto, festa della birra con tanque di Pilsner Urquell da 500 litri).

Un percorso gastronomico ricco e vario, per andare dall’aperitivo a piatti più strutturati e curiosi, teso a valorizzare la cucina di qualità e a riscoprire prodotti della terra e ricette liguri, rivisitate con creatività. Un esempio è proprio la melanzana tonda genovese, una varietà di piccole dimensioni, con frutti viola scuro, lucidi, che vengono raccolti per confezionare le tipiche melanzanine ripiene, tradizionale piatto ligure dell’estate.

La Notte Viola darà anche spazio ad una piccola rassegna di prodotti gastronomici di qualità, con una decina di banchi che saranno posizionati lungo via Boagno e piazza del Popolo, già dalle 18: saranno presenti otre d’Or da Villa Faraldi e il Frantoio Garello da Nasino con olio, olive taggiasche e prodotti tipici liguri, Giuseppe Buttiero da Rocchetta di Cairo con i dolci da forno prodotti con passione, Vivai l’Olmo da Noli e Guacciolo Lorenzo da Pontecurone (AL) con prodotti agricoli di stagione.

E poi le mele antiche di Genola di Luciano Olivero, lo zafferano bio della Cooperativa Ghinghinelli, il miele ed i prodotti a base di cera di Il Foglio Cereo. Ed ancora la Canapina con i prodotti a base di canapa sativa, i salumi dell’Az. Agr. Revelli da Racconigi, le spezie ed aromi di Enodia ed i prodotti tipici di Delizia Lucana e quelli piemontesi di Ettore Cirio.

Finale Ligure. Venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre quarto appuntamento della stagione di “Vari Gotti&Fritti” al Porto: fritti, piatti tipici, vini e birre e attività informative sul mondo del mare e della vela. L’evento animerà il Porto con le prelibatezza proposte dalla associazioni locali e dai produttori di vino e birra del territorio.

Tra le proposte pesci fritti, focaccini del Finale, frittelle dolci e salate, testaroli al pesto, baccalà alla catalana, antipasti con formaggi e torte di verdure, vini del territorio, birre artigianali e diverse sfiziosità per aperitivi sfiziosi.

La location dell’evento è unica e il pubblico potrà usufruire gratuitamente del parcheggio interno al Porto e avere la possibilità di passare una serata direttamente sul mare sorseggiando un buon bicchiere di vino locale e degustando un piatto della tradizione.

“Vari Gotti&Fritti” non è solo enogastronomia ma anche attività informative e teorico pratiche legate al mare: vela, canoa e stand informativi. “Vari Gotti&Fritti” è un appuntamento dedicato al mare e alle attività proposte dal Circolo Nautico e Lega Navale di Finale Ligure.

L’evento è organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Finale Ligure e della Finale Ambiente SPA – Porto di Finale Ligure.

A Finalmarina è invece annullato lo spettacolo pirotecnico previsto per la serata di venerdì 31 agosto alle ore 22 a causa dell’allerta meteo che interessa anche la nostra provincia. È già il secondo rinvio dei fuochi d’artificio, previsti inizialmente il 16 agosto e poi rimandati per la tragedia del crollo di ponte Morandi a Genova e il conseguente lutto nazionale.

Giusvalla posto da luppoli con la “frizzante” Festa della Birra, in piazza del Municipio (corso Bovio), dalle ore 19 a mezzanotte, a cura della Pro Loco: grigliate, salsiccia, panini, hamburger, cocktail e soprattutto le migliori birre artigianali locali.

Ogni sera alle 22:30 dj set con dj Stefano Tanz. In programma divertentissimo intrattenimento musicale live: venerdì 31 agosto con Margot e sabato 1 settembre con Animal House.

Loano. Sarà Beppe Grillo il protagonista del prossimo appuntamento dedicato al cabaret del Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna. Sabato 1 settembre alle ore 21:30 il comico genovese porterà in scena all’arena estiva del Giardino del Principe il suo spettacolo “Insomnia”.

In questo show, l’insonnia che tormenta Grillo da 40 anni e che lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull’ovvio e a trovare risposte azzardate, a diventare il personaggio che tutti conosciamo, viene raccontata in un “work in progress” creativo. Un viaggio nella vita del comico che dal mondo dell’informazione auspica un ritorno a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo.

Beppe Grillo si racconta in uno spettacolo intimo e autentico, prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è. Immancabile il riferimento agli eventi dell’attualità più recente, filtrati dalla sua pungente ironia.

Spotorno. Torna l’ormai consolidata rassegna “Spotorno in Jazz”, giunta all’ottava edizione e organizzata e ideata dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune e dall’Associazione Culturale Nuovi Amici del Jazz, che ne cura la direzione artistica.

Venerdì 31 agosto si esibirà il Quintetto Gershwing, che proporrà un tributo al grande maestro George Gershwin. La formazione è composta da Mario Biasio al clarinetto, Emilio Costantini al sax baritono, Mario Zara al pianoforte, Stefano Solani al contrabbasso e Luca Roffino alla batteria.

Il concerto di sabato 1 settembre è all’insegna del jazz tradizionale, precisamente alla Rheinard e Grappelli, ed è affidato all’esperto gruppo piemontese Swing 4 Connection, che per l’occasione si avvale della partecipazione del clarinettista Paolo Dutto. Il Swing 4 Connection è formato dal bravissimo violinista Stefano Ivaldi, dal chitarrista Franco Ivaldi, dal contrabbassista Massimo Lafronza e dal batterista Alex Sorel.

I concerti si terranno tutti alle ore 21:15 in piazza della Vittoria (in caso di maltempo nella Sala Palace in via Aurelia 121).

Vado Ligure. Arriva l’appuntamento musicale più significativo dell’estate: il Vado Music Fest 2018, con un totale di sei gruppi musicali tra cui, come headliner, Vanexa (venerdì 31 agosto), gruppo heavy metal storico savonese, e Zibba (sabato 1 settembre) di Varazze, conosciuto e apprezzato nel panorama a livello nazionale nel pop italiano.

Quest’anno non solo rock. L’edizione 2018 presenta una novità importante in rottura con il passato e in prospettiva per il futuro. Visto il successo delle precedenti edizioni, in cui Vado Ligure era stata il punto di riferimento per concerti di assoluto livello con iniziative musicali che avevano avuto un ampio consenso, la Consulta Giovanile di Vado Ligure, che da sempre è, assieme all’amministrazione comunale, artefice del progetto, ha deciso di aprire a tutti i generi musicali, offrendo sia alle band sia al pubblico un’offerta maggiore e più diversificata.

“Siamo contenti di annunciare che quest’anno sul palco avremo gruppi non solo rock – affermano i responsabili della Consulta Giulia Catania e Daniel Macciocca – Infatti abbiamo deciso di differenziare la musica sul palco e il pubblico in piazza. Artisti nuovi, giovani, della zona e anche da altrove, che propongano soprattutto la propria musica. Vogliamo gradualmente, e ci stiamo riuscendo, diventare un riferimento per la musica giovane, dei giovani e per i giovani in provincia di Savona”.

Quest’anno collabora all’organizzazione anche l’agenzia Poppy Events. Ad esibirsi ai Giardini “Cristoforo Colombo” saranno il 31 agosto, Fumonero, Okto Vulgaris (in esclusiva e primo concerto in Italia direttamente dalla Svizzera) e Vanexa; sabato 1 settembre Fusi Orari, Healness e Zibba. I concerti si terranno sempre alle ore 18.