Savona. Il Coni Point Savona ha organizzato il progetto “6 in Gioco“, intitolato al compianto presidente del Coni provinciale Lelio Speranza che per anni con tanta passione ha perorato la causa dello sport in genere e soprattutto dello sport giovanile.

Il trofeo prevedeva incontri a sfondo ludico-motorio tra le società sportive delle diverse discipline; in modo particolare si sarebbero sfidate sei squadre di sei elementi in sei giochi di tipo coordinativo; ogni società sportiva poteva partecipare con più squadre in ogni categoria: A per i nati tra il 2008 e il 2010; B per i nati tra il 2005 e il 2007.

Il Karate Club Savona ha partecipato all’evento con cinque squadre: due (Gialla e Nera) nella categoria B, entrambe qualificate, e tre (Bianca, Gialla e Nera) nella categoria A dove si sono però qualificate per la finale solo due squadre.

Domenica 3 giugno in piazza Sisto IV durante la fase conclusiva del progetto il sodalizio savonese ha infine vinto in entrambe le categorie con la squadra Nera.

Categoria A: Genta Jacopo (2008), Domi Saimon (2008), Di Murro Pietro (2008), Rossello Francesca (2008), Musso Roberta (2009) e Marenco Maya (2010).

Categoria B: Penè Caterina (2006), Bobeica Dennis (2005), Pica Gian Lorenzo (2006), Manca Perotti Beatrice (2006), Malsiaj Daniel (2007) e Magnani Riccardo (2007).

Le squadre Gialle si sono classificate al secondo posto nella categoria B e al quarto posto nella categoria A.

Categoria B: Genta Micol (2006), Ferrari Nicolò (2005), Giordani Paola (2006), Albamonte Giorgia (2006), Pastorino Davide (2006) e Matarazzo Federico (2007).

Categoria A: Zamagni Mattia (2008), Pisacreta Emanuele (2008), Benerecetti Linda (2008), Basso Giacomo (2009), Oddera Marco (2009) e Galati Vittoria (2010).

Sempre a giugno, domenica 17, si è svolta a Loano una gara regionale nella quale Lorenzetti Tommaso e Polerà Marco hanno conquistato il gradino più alto del podio, mentre Pastorino Davide ha perso in finale, conquistando una medaglia d’argento.

Ad agosto, domenica 5, il maestro Franco Quaglia ha vestito nuovamente i panni dell’atleta e all’Open di Nizza nella categoria Veterani +55 ha portato a casa una splendida medaglia d’argento nel Kata.

Terminati gli impegni degli agonisti, il Karate Club Savona si è dedicato agli esami di cintura e agli stage estivi, in attesa del consueto appuntamento sociale sul lago di Osiglia di luglio, dove grandi e piccoli hanno trascorso due giorni di sport e divertimento insieme.

Una menzione particolare va fatta per Odello Andrea e Pica Gian Lorenzo, che hanno superato brillantemente l’esame per la cintura Marrone/Nera.

Ecco tutte le altre nuove cinture.

Viola: Carozzo Anastasia.

Gialle: Bacino Edoardo, El Ouahabi Malak, Marenco Maya, Pasquale Sofia, Pizzorno Davide, Tedesco Katia, Ventura Melissa.

Arancio: Acquarone Elisabetta, Bertocci Ludovico, Bertocci Sofia, De Micheli Valentina, Marenda Isabel Victoria, Pizzorno Matteo, Rovere Lisa.

Verde: Astengo Matteo, Berruti Matteo, Casella Dario, Di Murro Pietro, Manca Perotti Beatrice, Scarpa Alessio, Solia Filippo.

Blu: Benzi Corrado, Bobeica Dennis Stefan, Carbone Carlo E Carlotta, Ferrari Nicolò, Genovino Luca, Pesce Leonardo, Quadrino Arianna.

Marrone: Genta Jacopo, Musso Roberta, Rossello Francesca.

Il presidente Novelli Attilia, durante gli esami, ha consegnato la cintura Nera ai due atleti (Ferrero Francesca e Lorenzetti Tommaso) che l’hanno vinta per meriti sportivi conquistando il podio ai campionati italiani di maggio. Sono stati consegnati come di consueto le cinture ed i diplomi a chi ha conseguito la cintura intera e i volantini per lo stage di Osiglia. Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 luglio infatti si è svolta la 15ª edizione dello stage di karate, presso il lago di Osiglia, appuntamento annuale che richiama tutti gli atleti del Karate Club Savona, dai più piccoli ai più grandi per un weekend di aggregazione e di sport all’aria aperta. Quest’anno lo stage ha visto occupare il sabato con le lezioni di karate tenute dal maestro Talarico e di tiro con l’arco, mentre la domenica è stata dedicata alla canoa.

Venerdì 29 giugno 14 atleti del Karate Club Savona hanno partecipato a Bardonecchia allo stage di Vincenzo Figuccio (direttore tecnico del Gruppo Sportivo Carabinieri e tecnico della Nazionale italiana di karate) trascorrendo una giornata in montagna in compagnia di tanti ragazzi che come loro fanno del Karate non solo uno sport ma una vera e propria passione: Albamonte Giorgia (2006), Brignone Giorgia (2006), Ferrari Nicolò (2005), Ferrero Francesca (2004), Galati Vittoria (2010), Genta Jacopo (2008), Genta Micol (2006), Lorenzetti Tommaso (2004), Musso Roberta (2009), Odello Andrea (2007), Pica Gian Lorenzo (2006), Polerà Marco (2004), Pugliaro Irma (2008), Rossello Francesca (2008).

Inoltre a luglio si è svolta l’11ª edizione del Wkf Youth Training Camp & Wkf Youth Cup ad Umag, in Croazia. Per il Karate Club Savona erano presenti cinque atleti: Ferrero Francesca (CA kg +54), Genta Micol (U12 kg 35), Lorenzetti Tommaso (U14 kg 40), Odello Andrea (U12 kg 40) e Polerà Marco (U14 Kg 55) che hanno partecipato all’evento mondiale insieme ad oltre duemila atleti iscritti di settanta differenti nazionalità. Il camp è iniziato lunedì 1 luglio e i ragazzi liguri hanno partecipato ai tre giorni di allenamento con i cinque grandi campioni europei e mondiali presenti all’evento: Davide Benetello, Junior Le Fevre, Stanislav Horuna, Ivan Leal e Predrag Stojadinov. Mercoledì i tecnici Raffaella Carlini e Valentina Vallicelli hanno raggiunto in terra croata i gli atleti savonesi in modo da poterli sostenere e aiutarli durante la gara di altissimo livello. Lontani dal podio nel 2018, ma consapevoli di aver raggiunto il livello internazionale che mancava l’anno scorso gli atleti del sodalizio savonese sono pronti a lavorare duro tutta la stagione che verrà, per conquistare una medaglia il prossimo anno.

I corsi di karate riprenderanno per la nuova stagione 2018/19 lunedì 3 settembre per i nati dal 2006 in poi, mentre le giovani leve (2014/2007) cominceranno lunedì 17 con l’avvio delle scuole.